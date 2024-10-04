Снимать изжогу при помощи соды опасно для сердца и желудка

Последствия от такого лечения могут быть страшными

Если вас мучит изжога, следует использовать специально предназначенные для ее устранения препараты, а не пищевую соду. Злоупотребление этим веществом чревато серьезными проблемами со здоровьем.

«Обилие соды при ее бесконтрольном приеме провоцирует алкалоз, то есть сдвигает pH крови в щелочную сторону. Такое нарушение кислотно-щелочного баланса чревато аритмией, сердечным приступом и даже летальным исходом», — предупреждают реаниматологи.

К тому же сода может привести к разрыву желудка. Когда соляная кислота желудка вступает в реакцию с содой, начинает активно выделяться углекислый газ, что опасно резким подъемом давления на стенки органа, вплоть до его разрыва. Это также несет смертельные риски, особенно когда желудок заполнен пищей или питьем.

Из этого понятно, что практика защелачивания организма, когда некоторые люди пьют соду просто так, якобы в лечебных целях, тоже имеет эти последствия.