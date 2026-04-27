Когда нужно отучать ребенка от памперсов

Можно ли понять, что малыш готов от них отказаться

Нынешние родители не мыслят ухода за детьми без памперсов, а меж тем этот предмет гигиены отнюдь не молодое изобретение — первый одноразовый подгузник был явлен миру уже в 1965 году, и каждое 27 апреля отмечается день его рождения.

Обычно ребенка начинают приучать к горшку в год-полтора — к этому возрасту в головном мозге уже созревает участок, контролирующий выделительные функции. И это время идеально для начала отказа от памперсов в дневные, а позже и в ночные часы. Если же родители ленятся и надевают на ребенка подгузники и после полутора лет, они не облегчают себе жизнь, а вредят здоровью и развитию своего малыша.

«Памперсы необходимо менять каждые 2—4 часа, поскольку в наполненном подгузнике температура возрастает на 2—10°C, что плохо отражается на здоровье. Также нужно давать ребенку передышку от памперсов — даже тогда, когда ему еще не исполнилось 12 месяцев», — говорят педиатры.

Новорожденный ребенок тоже испытывает дискомфорт в области мочевого пузыря при его наполнении, но поскольку малыш пока не может длительно сдерживаться, мочеиспускание является рефлекторным, когда пузырь накапливает в себе мочи свыше половины своего объема.





При нормальном развитии мочеполовой системы ребенок, находясь днем без подгузника, научится чувствовать свое тело и распознавать позывы в туалет, а также приноровится к удержанию скопившейся мочи, что важно для тренировки стенок мочевого пузыря. Некоторые малыши уже в полгода могут оставаться сухими на протяжении трех часов. Окончательное созревание мочевого пузыря происходит к трем-четырем годам, и далее уже наступает время забыть о мокрых штанишках независимо от времени суток.

Как понять, что пора отказаться от памперсов:

• у ребенка определился примерный режим опорожнения, и вы уже отслеживаете временные интервалы между его мочеиспусканиями и дефекациями;

• когда малыш хочет в туалет, он подает вам сигналы — кряхтит, замирает, держится за животик и подобное;

• у ребенка уже получается снимать и надевать штанишки без помощи посторонних;

• чадо пытается сообщить и проявляет негодование, когда памперс наполнен;

• ребенок понимает значение слов: «писать», «какать», «сесть на горшок», «снять штанишки»;

• малыш начал противиться надеванию подгузника.





При отказе от памперсов не нужно:

• проявлять недовольство, если малыш не вовремя обмочился, и стыдить его — это не приведет к нужному результату;

• заставлять малыша садиться на горшок, когда он не хочет этого и плачет, — так сформируются негативные ассоциации;

• спешить — период перехода от памперсов к горшку должен быть постепенным, без создания стрессовой атмосферы для ребенка;

• отчаиваться — осознайте, что возникновение каких-либо трудностей — явление временное, и запаситесь терпением: на надевайте памперс среди дня или ночи только потому, что устали переодевать ребенка.

Это интересно! Не каждая марка подгузников способна выдержать экологические тесты, а разложение подгузника и вовсе может занимать 250 лет. Также родителям желательно высадить по семь деревьев за каждого ребенка, который рос с помощью памперсов, — при производстве подгузников активно используется целлюлоза, получаемая из древесины.

