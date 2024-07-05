В жару лучше отказаться от подгузников

Это защитит ребенка от перегрева

Педиатры советуют при любой возможности отказываться от ношения памперса в жаркую погоду, ведь даже самые современные «дышащие» материалы способны создать парниковый эффект. Если малыш постоянно находится в подгузнике, это может привести к перегреву детского организма.

«Проблемы ребенку создадут и подгузники не по размеру — слишком тесные или свободные, которые съезжают и приводят к протеканиям и раздражениям на коже. Отдельная угроза исходит от подгузников, которые не меняют своевременно», — предупреждают врачи.

Летом также стоит помнить о защите кожи малыша от ультрафиолета, обязательно пользуйтесь кремом с spf и не подвергайте ребенка воздействию прямых солнечных лучей — играть или спать он должен в тени.

Важно! Учеными доказана связь между солнечными ожогами, полученными в период детства, и повышением рисков онкопоражения кожи в зрелом возрасте.

Избежать перегрева позволит и соблюдение водного режима. Дети теряют жидкость быстрее взрослых, потому ребенку нужно регулярно давать пить, а при сильной жаре чаще купать под душем.