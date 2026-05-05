Кофе с корицей помогает похудеть

Пряность способна снижать уровень глюкозы

Если вы кофеман и при этом озабочены стройностью фигуры, добавляйте в напиток по щепотке корицы: растительные вещества в ее составе имеют свойство сокращать показатели глюкозы в крови.

«Уровень сахара может снизиться на 30% от одного грамма корицы. Низкая концентрация глюкозы в организме позволяет ускорить процессы жиросжигания, что хорошо для похудения», — говорят диетологи.

Вдобавок корица поможет отказаться от сахара в напитке, а это существенно снижает его калорийность и, естественно, благоприятно отражается на фигуре.

Также корица содержит кальций, железо и магний, а еще эфирные масла, расслабляющие мышцы пищеварительной системы, и антиоксиданты с противовоспалительным эффектом.

