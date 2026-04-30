Какую опасность скрывают сухофрукты

Есть их можно только в ограниченном количестве

Сухофрукты — это фруктовые плоды, высушенные на солнце или с использованием сушильного оборудования. Всем известно, что изюм получается из винограда, а курага изначально была абрикосом. Сегодня в виде сухофруктов употребляют не только финики, чернослив, инжир, яблоки, но и клюкву, манго, ананасы, бананы.

Сухофрукты хороши тем, что остаются пригодными в пищу на протяжении большего срока, в отличие от свежих плодов. Потому сухофрукты удобно брать с собой для дневного перекуса или в поездку.

«Большинство сухофруктов — это хороший источник клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов, но важно понимать, что сушеные плоды фруктов будут полезны, если есть их в ограниченном объеме, в качестве дополнения к рациону», — говорят диетологи.





В чем же опасность сухофруктов? В том, что в них содержится много сахара и калорий. Все фрукты богаты фруктозой — природным сахаром, но из-за того, что сухофрукты лишены воды, концентрация сахара и калорий в них становится значительно выше, чем в свежих плодах. Для сравнения: в 100 граммах винограда 69 калорий и 15,5 грамма сахара, а в таком же количестве изюма уже 299 калорий и в четыре раза больше сахара. Сколько сахара в других сухофруктах: в финиках — 65 г, в черносливе — 38 г, в кураге — 53 г, в сушеном инжире — 48.

Для здоровья человеку рекомендуется ежедневно съедать 400 граммов овощей и фруктов, разделяя это количество на пять порций по 80 граммов. Сухофрукты также могут быть в рационе, но, поскольку уровень питательных веществ в них высок, порция сушеных фруктов не должна превышать 30 граммов в день. Если пренебречь этим правилом, есть риски поправиться и навредить организму.

В продаже встречаются также засахаренные фрукты и цукаты — такое лакомство не считается полезной едой, это уже кондитерское изделие, и с этими угощениями нужна особая осторожность.

