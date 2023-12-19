Чернослив укрепляет кости в постменопаузу

Сухофрукты поддержат здоровье женщин в период изменений

Женщины, употребляющие по небольшой порции чернослива каждый день, обеспечивают свой организм микроэлементами, минералами и витаминами, важными для поддержания деятельности гормональной системы.

«Исследование с участием почти двухсот женщин возраста 55—75 лет показало, что благодаря 50 граммам чернослива ежедневно можно снизить интенсивность окислительных и воспалительных процессов и профилактировать тем самым онкологию. Также кальций и витамин D3 в продукте предотвращает появление проблем с суставами, встречающихся после наступления климакса», — информируют ученые.

Кроме этого, черносливом удается защитить сердечно-сосудистую систему, нервы и мышцы, поскольку в сухофрукте много калия.

То, что чернослив содержит нерастворимую и растворимую клетчатку, играет роль в слаженности пищеварительных процессов и регулярности опорожнения кишечника.

А такие антиоксиданты, как неохлорогеновая и хлорогеновая кислоты, снижают концентрацию сахара в крови и уровень «плохого холестерина».