Какие продукты полезны для мужского репродуктивного здоровья

Правильное питание повышает шансы на отцовство

Улучшить мужское здоровье и ускорить наступление беременности у партнерши сильному полу помогут продукты с витаминами A, B6, C, D, E, а еще цинком, селеном и железом.

«Если мужчина собирается стать отцом, то его сперматозоиды станут более активными и подвижными при правильном рационе», — объясняют нутрициологи.

Специалисты рекомендуют разнообразить питание жирными сортами рыбы, яичным желтком, печенью рыбы и животных, обогащенными молочными продуктами, грецкими орехами, тыквенными семечками, свежими овощами и фруктами.

А вот потребление цельнозерновых продуктов, «грубого» хлеба, нута, шпината, свеклы, авокадо, бобовых, бананов, растительных масел, красного мяса и темного шоколада должно быть умеренным в этот период.

Читайте также: Брак позволяет мужчинам жить дольше.