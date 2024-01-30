Брак позволяет мужчинам жить дольше

Люди в паре ответственнее относятся к своему здоровью

Представители науки сообщают, что риски умереть до 50 лет у одиноких мужчин выше на 58%, чем у женатых. Все потому, что женщинам присуща некая щепетильность по отношению не только к своему здоровью, но и здоровью супруга. То есть одинокого на диспансеризацию отправить некому, а вот мужчина, связанный узами брака, скорее пойдет к врачу, хотя бы для того, чтобы жена перестала ему постоянно об этом напоминать.

«В 2023 году диспансеризацию прошли 62% женщин и только 39% мужчин. Причем женщины чаще обращаются к врачу с профилактической целью, и именно они в большинстве случаев заставляют задуматься о своем здоровье мужчин», — отмечают в региональном Минздраве.

Поскольку 2024 год объявлен Годом семьи, в Челябинской области стартовала «семейная диспансеризация», в связи с этим врачи просят женщин позаботиться о мужчинах и сходить на диспансеризацию в паре со своим избранником.

Диспансеризацию нужно проходить каждые три года, если ваш возраст в пределах 18—39 лет, а если вам исполнилось 40 — то ежегодно. Проверить здоровье необходимо даже тогда, когда у вас ничего не болит и нет жалоб.