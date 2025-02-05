Эти средства от изжоги опасны при гипертонии

Важно изучать состав лекарства

Людям с гипертонической болезнью следует избегать определенных препаратов от изжоги, если такая проблема их тоже беспокоит. Некоторые медикаменты для устранения изжоги способны повышать артериальное давление.

«Если в препарате от изжоги есть натрий, его не стоит принимать тем, кто страдает повышенным кровяным давлением. Натрий провоцирует задержку воды в организме, что повышает показатели давления», — предупреждают терапевты.

При гипертонии важно держать количество натрия в рационе под контролем, оно должно быть в два раза меньше, чем у людей, не имеющих артериальной гипертензии, потому и в медикаментах этого вещества следует избегать.