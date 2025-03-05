В каком возрасте мальчика нужно показать андрологу

Обследования важны для предотвращения бесплодия

До 65% патологий, осложняющих репродуктивную функцию мужчин, являются результатом болезней, перенесенных в детском или подростковом возрасте.

Одним из наиболее распространенных заболеваний у мальчиков считается крипторхизм — это отсутствие одного или обоих яичек в мошонке. Эта патология обычно бывает обнаружена еще в родильном доме.

«Несвоевременное низведение яичка может стать причиной бесплодия и злокачественной опухоли, поэтому крипторхизм не следует игнорировать. Его не всегда надо спешить исправлять немедленно хирургическим способом, случается, что терапевтическое лечение позволяет низвести яичко в мошонку у ребенка первых лет жизни», — говорит педиатр Детской городской клинической поликлиники № 6 Челябинска Алтынай Смагулова.





В период полового созревания мальчики могут столкнуться с варикоцеле — варикозным расширением вен яичка и семенного канатика. Нарушение незаметно для подростка на начальной стадии, но оно нередко приводит к мужскому бесплодию.

«Другое частое состояние — неоткрытие головки полового члена. У этого заболевания может быть два варианта: сращение головки полового члена с крайней плотью — в таком случае специалисты используют разные консервативные методики отслоения, а при физиологическом фимозе лечение должно подбираться индивидуально. Короткая уздечка полового члена — еще одна патология. Она может начаться с фимоза или самостоятельно. Проблема решается хирургически», — отмечает специалист.

Для сохранения репродуктивной функции мальчикам важно проходить ежегодные профилактические осмотры у андролога. Обязательно показать ребенка врачу следует в 3, 6, 14—17 лет.