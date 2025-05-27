Эти нарушения в женском цикле говорят об отклонении

Что может быть не так с вашей менструацией

Каждая женщина раз в год должна посещать гинеколога, чтобы проверить свое здоровье и убедиться, что все в порядке. Ключевым показателем состояния женщины репродуктивного возраста является характер менструальных кровотечений. Какие признаки могут говорить о нарушении?

«Если ваши менструации очень обильны, когда уходит свыше пяти прокладок в день, нужно обследоваться. Причина сильных выделений бывает в патологии эндометрия, эндометриозе, перименопаузе, росте миомы, избытке эстрогенов или нехватке прогестерона», — говорит заведующая женской консультацией, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Валентина Гузенко.

Когда цикл короче 25 дней — это плохо, виной тому становится недостаток прогестерона, перименопауза, избыток эстрогенов. Цикл длиннее 35 дней — тоже отклонение от нормы, в этом случае вероятны дефицит прогестерона, истощение яичников, фолликулярная киста или отсутствие овуляции.





Если месячные дольше семи дней, нужно провериться на полипы эндометрия, миому, гиперплазию, воспаление или эндометриоз.

«Необычно тяжелый ПМС также нельзя считать вариантом нормы. Если за 10 дней до месячных появляется озноб, тревога и сильная слабость, возможны дефицит эстрогенов и прогестерона, хронический стресс, истощение надпочечников, перименопауза», — отмечает доктор.

Преследует сильная боль за день до менструации? Важно исключить миому, эндометриоз, эндометрит, кисты яичников.

Принимаете по несколько обезболивающих за один день менструации? Это относится к проявлению эндометриоза.

Заметили у себя хотя бы один из названных симптомов? Обязательно запишитесь к гинекологу.