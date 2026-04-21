Какие болезни повышают чувствительность к запахам

Обострение обоняния наблюдается не только у беременных женщин

Обострившееся обоняние, или гиперосмия, характеризуется чрезмерной восприимчивостью к запахам. Обычно это явление беспокоит женщин в период вынашивания ребенка или перед началом менструации, но также спровоцировать симптом способно какое-либо заболевание.

«Повышенная чувствительность к запахам наблюдается у пациентов с диффузным токсическим зобом, потому что их обонятельные рецепторы пребывают под влиянием повышенной активности гормонов щитовидной железы, что может отражаться и на вкусовых рецепторах больных», — объясняют эндокринологи.

Особая восприимчивость к ароматам имеется и у людей, страдающих мигренями, причем здесь гиперосмия побеспокоит еще до наступления приступа головной боли, а также после и может даже сопровождаться тошнотой и рвотой.





Острота обоняния типична при патологиях головного мозга, когда повреждены специализированные центры коры органа, отвечающие за распознавание запахов. Усилению восприимчивости свойственен нарастающий характер, начинаться все может с отвращения к некоторым лекарствам или средствам химии. Больные также отмечают особые реакции на цветочные и травяные ароматы, выхлопные газы. Патологии мозга сопровождаются также головными болями, головокружениями, обмороками, нарушением зрительной функции.

Гиперосмия — спутник таких недугов, как опухоль мозга, рассеянный склероз, дисциркуляторная энцефалопатия, шизофрения, эпилепсия, депрессия, неврастения, психастения. Проблема бывает осложнением при ряде инфекционных болезней или может сопровождать сахарный диабет, системную красную волчанку, склеродермию и другие заболевания.

Если обостренное обоняние становится мучительным, плохо влияющим на качество жизни, а также имеются дополнительные неприятные симптомы, вам следует посетить невролога — обычно гиперосмия бывает при дисфункции специфических нервных центров головного мозга.

Читайте также: Как не поддаться аромату свежей выпечки и избежать переедания.

Смотрите еще: Как понять, что у вас изо рта неприятно пахнет.