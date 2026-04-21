Как понять, что у вас изо рта неприятно пахнет

Узнать об этом получится при помощи простого теста

Сам человек порой может и не ощущать, что у него изо рта плохо пахнет, зато окружающим это будет доставлять огромный дискомфорт. При этом не каждый, с кем вы общаетесь, решится вам сказать о наличии проблемы. Понять, что ваше дыхание может оказаться для кого-то отталкивающим, легко, нужно только выполнить простой тест.

«Лизните языком запястье с внутренней стороны и понюхайте. Если ощутите дурной запах, знайте, что от него мучаются и окружающие», — говорят гастроэнтерологи.

При обнаружении проблемы не нужно пытаться лишь замаскировать зловоние при помощи жвачки, например. Необходимо выяснить причину, а это могут быть больные зубы или десны, заболевания горла или желудка, проблемы с носом и даже легкими. Плохо пахнуть изо рта может и при сахарном диабете или почечной патологии.

Не очень свежее дыхание может также встречаться в пожилом возрасте ввиду сниженной выработки слюны, что сопряжено с избыточным скоплением бактериальной флоры, источающей неприятный запах. В этом случае у стоматолога можно получить рекомендации о препаратах с ферментами слюны.

Первый шаг в поиске источника неприятного запаха изо рта — это посещение стоматологического кабинета, затем можно пойти к оториноларингологу, а далее — к гастроэнтерологу.

