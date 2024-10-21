Приводит ли отсутствие шапки в холод к облысению

Почему волосы могут выпадать

Многие из нас слышали утверждение о том, что хождение без шапки на морозе может привести к облысению. Так ли это на самом деле?

Хождение без шапки в холодную погоду не является прямой причиной облысения. Однако холод может иметь определенные негативные последствия для здоровья волос и кожи головы.

«В условиях низких температур кровеносные сосуды кожи головы сужаются, что уменьшает приток крови к волосяным фолликулам. Это приводит к временной потере питания волос, но не обязательно к их выпадению», — объясняют трихологи.

Морозный воздух часто становится причиной сухости кожи головы, что вызывает зуд, шелушение и другие проблемы. Если не ухаживать за кожей головы, это может негативно сказаться на состоянии волос. Холодный ветер и низкие температуры способны сделать волосы более ломкими и уязвимыми, что чревато их повреждениями и осложнением ситуации с уже имеющимися проблемами с волосами.

«Основные причины облысения, такие как андрогенная алопеция, гормональные изменения, стресс, неправильное питание и заболевания, не имеют прямого отношения к температурным условиям. Холод сам по себе не вызывает облысения, но может усугубить существующие проблемы, если волосы и кожа головы не получают должного ухода», — отмечают специалисты.

Чтобы защитить волосы и кожу головы в холодное время года, все же рекомендуется носить шапку или другой головной убор, чтобы сохранить тепло. Также следует использовать увлажняющие средства для волос и кожи головы, чтобы избежать их сухости. Важно обращать внимание на питание и обеспечивать организм необходимыми витаминами и минералами, способствующими здоровью волос.