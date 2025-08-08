Как встретить День лени с пользой

Праздник отмечают 10 августа

Если в предстоящее воскресенье вы задумали лежать и ничего не делать, можете считать, что так вы официально отметите праздник — День лени. Зачем придуман такой день и какая от него польза?

В современном мире постоянная активность и продуктивность считаются стандартом успеха. Однако иногда именно умышленное «ленивое» времяпрепровождение может стать ключом к улучшению ментального и физического здоровья. Леность — это не всегда признак слабости или бездействия. Иногда она помогает восполнить силы, снизить стресс и повысить уровень счастья.

«Лениться полезно для восстановления энергии и борьбы со стрессом, ведь длительная активность без отдыха приводит к переутомлению. Позвольте себе иногда ничего не делать, чтобы наполнить ресурсы и сократить концентрацию кортизола — гормона стресса. Отдых и „ленивое“ времяпрепровождение также дают мозгу возможность „отключиться“ и найти нестандартные, и порой очевидные, решения проблем, над которыми ранее приходилось долго думать. Многие великие идеи рождались именно в моменты расслабления», — говорят психотерапевты.

Иногда, чтобы почувствовать себя лучше, нужно просто расслабиться и дать себе передышку. Это помогает избавиться от лишней тревожности и наладить самочувствие. Регулярно уделяя время отдыху, удается приводить нервную систему в баланс и предотвращать выгорание.





Как встретить День лени с пользой для ментального здоровья:

• отложите дела и отключитесь от гаджетов — позвольте себе провести день без постоянных уведомлений и рабочих задач. Это поможет снизить информационный шум и сосредоточиться на себе;

• займитесь приятными простыми делами — читайте книгу, слушайте музыку, рисуйте или просто отдыхайте в комфортной обстановке. Главное — понять свои потребности;

• практикуйте медитацию или дыхательные упражнения — это успокоит ум и нервы, наполнив день благостными ощущениями;

• проведите время на природе — прогулки на свежем воздухе способствуют выработке серотонина — гормона счастья и помогают восстановить внутреннее равновесие;

• сделайте что-то, что приносит удовольствие, не испытывая при этом чувства вины, — можно пролежать весь день на диване, смотря сериал или читая книгу, — периодическое «ничегонеделание» — важная часть заботы о себе.

