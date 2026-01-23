Как травяной чай может поправить здоровье

Напитки можно чередовать, наслаждаясь вкусом и получая пользу

По календарю 23 января отмечают День травяного чая, и это отличный повод вместо привычного черного приготовить другой напиток, насыщенный природными компонентами: витаминами, минералами, антиоксидантами и эфирными маслами. Особое преимущество травяного чая в том, что он оказывает мягкое воздействие на организм.

Чтобы сохранить максимум пользы и аромата травяного чая, используйте качественное сырье — свежие или сушеные травы, листья, плоды растений. Для заваривания большинства трав оптимальной температурой воды считается 80—90°C. Чтобы чай раскрыл аромат и вкус, для настаивания обычно достаточно 5—10 минут.

«Выбирайте чай по вкусу — какой вам больше нравится, а также по потребности — тот, в котором нуждается ваш организм», — говорят фитотерапевты.





Ромашка. Известна своими успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Она помогает снять стресс, нормализовать сон, облегчить симптомы простуды и гриппа, уменьшить боли в желудке и кишечнике.

Душица. Благотворно влияет на нервную систему, снимает напряжение и усталость, улучшает настроение. Ее используют при бессоннице, головных болях, проблемах с пищеварением.

Зверобой. Славится своей способностью укреплять иммунитет, улучшать общее самочувствие, повышать жизненный тонус организма. Это отличное средство против депрессии и усталости.

Мелисса. Полезна при нервных расстройствах, тревожности, нарушениях сна. Обладает приятным ароматом и вкусом, хорошо сочетается с другими травами.

Липовый цвет. Цветки липы известны своими потогонными, жаропонижающими и антисептическими свойствами. Помогают справиться с простудой, кашлем, повышенной температурой тела.





Плоды шиповника. Содержат большое количество витамина C, железа, калия и магния. Регулярное употребление способствует повышению иммунитета, поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, нормализации обменных процессов.

Листья смородины. Улучшают работу почек, выводят токсины из организма, повышают общий тонус. Содержат много витаминов группы B, E, K, A, PP, микроэлементов и органических кислот.

Листья малины. Помогают укрепить стенки сосудов, снизить уровень холестерина, повысить сопротивляемость инфекциям. Принимаются при болезненных менструациях.

Листья земляники. Благоприятствуют работе сердца, снижают давление, способствуют очищению крови, предупреждают развитие атеросклероза и заболеваний суставов.

Важно! Если вы планируете пить какой-то травяной чай или сбор на постоянной основе, проводя курс фитотерапии, согласуйте это со своим врачом.

Читайте также: Какой чай выбрать для улучшения пищеварения.

Смотрите еще: Имбирный напиток поддержит иммунитет зимой.

Это тоже интересно: Почему пакетированный чай лучше заменять листовым.