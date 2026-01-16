Имбирный напиток поддержит иммунитет зимой

Продукт помогает при простуде и проблемах с пищеварением

Корень имбиря обладает множеством полезных свойств, благодаря чему напиток на его основе становится отличным средством поддержания здоровья и укрепления иммунитета, что особенно актуально в зимнее время.

Помимо того, что активные вещества имбиря стимулируют защитные силы организма, помогая бороться с вирусами и бактериями, чай с ним помогает снизить воспаление горла, уменьшить заложенность носа и облегчить кашель, что можно использовать как вспомогательное средство при простуде.

«Напиток также улучшает пищеварительные процессы, уменьшает газообразование, устраняет дискомфорт в желудке и запускает обмен веществ. Антиоксиданты имбиря позволяют защитить клетки организма от повреждений свободными радикалами. Регулярное употребление имбирного чая способствует кровообращению и снижению уровня холестерина, правда, при тахикардии с имбирем следует быть осторожнее», — говорят нутрициологи.

Для приготовления напитка нужно хорошо промыть свежий корень имбиря под водой, отрезать кусочек около двух сантиметров и натереть его на терке либо мелко порезать ножом. Измельченный имбирь заливают 200 мл кипятка и дают настояться 10 минут. По желанию добавляют немного меда, лимона или корицы для улучшения вкуса и аромата. Имбирь также можно заваривать вместе с чаем либо смешивать имбирный настой с готовым чаем в пропорции 1:1.

Рекомендуемая дозировка имбирного напитка составляет одну-две чашки в день. Перед началом регулярного приема имбиря лучше проконсультироваться с врачом.

