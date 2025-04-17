Зачем коже нужен ретинол

Его введение в уход должно быть постепенным

Ретинол — это производная витамина A, компонент является одним из самых эффективных ингредиентов в уходе за кожей. Он широко используется в косметических средствах благодаря своим многочисленным преимуществам. Зачем же нужен ретинол коже и как правильно его применять?

Ретинол способствует ускорению клеточной регенерации, что помогает сделать кожу более гладкой и ровной. Он уменьшает видимость мелких морщин и неровностей.

«Ретинол увеличивает выработку коллагена, что обеспечивает упругость и эластичность кожи. Это особенно важно для борьбы с признаками старения», — говорит косметолог Ирина Леонгардт.

За счет оказания воздействия на клеточную активность ретинол осветляет пигментные пятна и выравнивает тон кожи.

Компонент предотвращает и забивание пор, снижает воспаление, потому ретинол ценен для людей с акне и предрасположенностью к этому состоянию.





«Хотя ретинол может вызывать сухость кожи при первом использовании, он содействует улучшению барьерной функции покровов, обеспечивая возможность удерживать влагу», — сообщает специалист.

Ретинол доступен в различных формах — от сывороток до кремов. Выбирайте продукт, подходящий для вашего типа кожи и целей. Начинать рекомендуется с низкой концентрации вещества. Вводите ретинол в свой уход постепенно, сперва достаточно применять средства с ним 1—2 раза в неделю. Это даст возможность коже адаптироваться и снизит риск раздражения.

«Ретинол лучше всего использовать вечером, так как он может сделать кожу более чувствительной к солнечным лучам. Наносите его на очищенную и высушенную кожу перед использованием увлажняющего крема», — отмечает косметолог.

В период применения ретинола, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения и предотвратить фотостарение, не забывайте о дневном солнцезащитном креме с высоким SPF.

Если ваша кожа отличается чувствительностью или вы не уверены в правильности применения ретинола, проконсультируйтесь с дерматологом или косметологом — специалист поможет подобрать подходящий продукт и режим использования.