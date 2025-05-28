Как в жару не простудиться из‑за кондиционера

Важно избегать температурных скачков

С приходом жаркой погоды мы начинаем активно использовать кондиционеры для поддержания комфортных условий в помещениях и транспорте. Однако часто холодный воздух становится причиной переохлаждения организма и заболевания. Как не простудиться из-за кондиционера?

«Главной причиной развития болезни от кондиционера является резкий перепад температур, являющийся стрессовым для организма, что и подрывает его защитные силы, поэтому после жаркой улицы не надо ставить охлаждение на полную мощность», — предупреждают терапевты.

Чтобы не заболеть от кондиционера:

• Поддерживайте комфортную температуру. Слишком низкая температура создает чрезмерный перепад с наружной жарой и увеличивает риск переохлаждения. Зайдя в помещение с улицы, установите разницу, не превышающую 5°C, и постепенно понижайте до комфортных 22—24°C — это оптимальная температура для помещения.

• Обеспечьте правильную циркуляцию воздуха. Поток холодного воздуха не должен быть направлен прямо на человека. Постарайтесь, чтобы он шел в сторону потолка или вдаль, избегая прямого контакта с вашим лицом или телом.

• Регулярно очищайте и обслуживайте кондиционер. Грязные фильтры и внутренние части устройства могут стать источником бактерий и микробов, которые вы будете вдыхать, что спровоцирует респираторное заболевание. Проводите профессиональную чистку минимум раз в сезон.

• Делайте перерывы в работе кондиционера. Прибор не должен быть включен постоянно. Короткие перерывы позволят немного повысить температуру в помещении и снизить риски переохлаждения.

• Периодически проветривайте помещение. Если кондиционер лишен функции притока свежего воздуха, выключайте его и открывайте окно каждые три часа.

• Думайте об адаптации организма. За некоторое время до выхода на улицу прибавьте в помещении тепла, чтобы не случилось резкого перехода из прохлады в жару. Также, когда в помещении или машине вам становится зябко, выключайте прибор, чтобы условия среды были комфортными.

• Пейте достаточно воды. Гидратация помогает поддерживать здоровье и укреплять иммунитет.

• Обратите внимание на состояние организма. Если ощущаете першение в горле, насморк или слабость — уменьшите использование кондиционера и обратитесь к врачу.