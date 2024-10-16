Как протекает «немая» пневмония

Что нужно знать, чтобы не пропустить болезнь

Пульмонологи нередко сталкиваются с течением у больных пневмонии без типичных для нее симптомов. Для «классической» пневмонии характерно наличие высокой температуры, кашля, одышки, слабости. Однако у некоторых пациентов бывает только температура в 38—40°C и при этом отсутствует кашель либо при кашле и одышке не наблюдается явных признаков, указывающих на интоксикацию. Как не проглядеть «немую» пневмонию?

«Если на протяжении нескольких дней есть жалобы на высокую температуру, не сбивающуюся от приема привычных жаропонижающих препаратов, если человек мучается одышкой, даже в состоянии относительного покоя или усиливающейся при малом физическом напряжении, нужно обратиться за медицинской помощью», — предупреждают врачи.

В сезон болезней особенно возрастает риск столкнуться с пневмонией у перенесших ОРВИ, но не пролечившихся как следует.

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