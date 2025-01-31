На формирование привычки нужно больше 21 дня

Новое правило усваивается в течение нескольких месяцев

Ученые университета Южной Австралии пришли к выводу, что для приобщения к новой привычке недостаточно 21 дня, а требуется куда больше времени. Огорчаться от этой информации не стоит, специалисты уверены, что нынешнее знание позволит людям не отчаиваться и не отступать от своей цели спустя три недели, если навык не прижился, а продолжать вырабатывать привычку.

«Чтобы новшество стало частью обыденности, требуется от 59 до 66 дней, а иногда нужно 106—154 дня. Бывает и такое, что на выработку привычки требуется полный год», — сообщают эксперты.

Поэтому, задумав что-то внедрить в свою жизнь, запаситесь терпением и будьте готовы, что для привыкания вам понадобится не менее двух месяцев. К тому же все люди разные и скорость формирования привычки может зависеть от индивидуальных особенностей и внешних факторов.