Как приготовить ПП‑кулич

Сдоба порадует необычным вкусом

Даже такую традиционную выпечку, как пасхальный кулич, можно адаптировать к современным реалиям, а именно сделать сдобу приближенной к правильному питанию для истинных адептов ЗОЖ.

Возьмите: миндальное молоко — 120 мл, миндаль — одну горсть, мед — 3 ст. л., рисовую муку — 200 г, миндальную муку — 150 г, изюм — 1 ст. л., курагу — 3 шт., соль — щепотку, разрыхлитель теста — 1,5 ч. л., оливковое масло — 3 ст. л., кокосовую стружку — по желанию и вкусу.

Приготовление: смешиваем мед с маслом, солью и разрыхлителем, далее всыпаем миндальную муку, а после постепенно подмешиваем рисовую. Тесто, получившееся по консистенции чуть гуще, чем для оладий, оставляем на 15 минут, а затем вмешиваем начинку: изюм, измельченную курагу, обжаренный и измельченный миндаль (его держат на сковороде до появления аромата жареных орехов), кокосовую стружку. Выпекаем кулич в специальной форме при 190°C на протяжении 45 минут.