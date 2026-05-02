Как приготовить полезную окрошку

Это блюдо очень востребовано в теплый сезон

Можно ли есть окрошку и не переживать о лишних килограммах? Можно, если немного изменить состав в сторону более полезного.

В каждой семье окрошка готовится по своему рецепту, но в классический вариант входят: картофель, редис, огурцы, яйца, зелень, докторская колбаса или ветчина. Заправляется все квасом или кефиром, также используются улучшители в виде сметаны и горчицы. У средней порции в 300—400 граммов энергетическая ценность порядка 380—420 калорий, и основная их часть приходится на колбасу или ветчину. Поэтому тем, кто хочет есть полезную окрошку со сниженной калорийностью, лучше заменить переработанное мясо отварной куриной грудкой или индейкой.

«Окрошка скорее получится диетической, если заправлять ее кефиром или минеральной водой. Тан лучше не выбирать: в нем много соли, которая задерживает в организме жидкость, вызывает отеки и осложняет работу сердечно-сосудистой системы», — говорят диетологи.

Если вы любите окрошку на квасе, желательно брать домашний напиток, где меньше сахара. Помните, что мясную окрошку лучше не есть перед сном: из-за тирозина в мясе мозг начнет активничать, а квас спровоцирует газообразование и вздутие, что тоже помешает отдыху.

При язве желудка или двенадцатиперстной кишки, высокой секреции желудка, желчнокаменной болезни, обострении хронической патологии ЖКТ квас противопоказан, также под запретом сладкий квас при сахарном диабете.

