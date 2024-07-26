Как правильно выбросить просроченные лекарства

Лишь малый процент людей безопасно утилизирует медикаменты

Порядка 80% людей избавляются от просроченных лекарств, просто отправляя их в мусорное ведро с бытовыми отходами, а 15% используют для выброса медикаментов канализацию. Но ни один из этих способов не является правильным.

«Старые лекарства нужно достать из упаковки и соединить с чем-то несъедобным — это может быть наполнитель для кошачьего туалета, заварка, кофейный жмых. При этом измельчение таблеток и капсул не требуется. Все это помещается в закручивающуюся банку или непрозрачный и плотно завязанный пакет», — информируют экологи.

Можно обратиться и в ближайшую аптеку, чтобы узнать, не собирают ли там просроченные медикаменты для утилизации. Кстати, в некоторых аптечных пунктах принимают пустые блистеры от таблеток, которые идут на переработку.

Чтобы сократить количество просроченных препаратов, не стоит запасаться ими впрок. Также рекомендуется периодически проверять свою аптечку и пристраивать уже ненужные вам лекарства с достаточным сроком годности тем, кто в них нуждается.