Как помочь человеку с приступом эпилепсии

Фиолетовый день проходит 26 марта

День борьбы с эпилепсией, или Фиолетовый день, ежегодно отмечают 26 марта, чтобы привлечь внимание людей к патологии. Почему именно фиолетовый выбран цветом, соотносящимся с эпилепсией? Считается, что этот оттенок обладает успокаивающим свойством для нервной системы и помогает снимать тревожность.

Если вы стали свидетелем приступа эпилепсии у человека, необходимо:

• сохранять спокойствие — не паникуйте и не выражайте излишнюю тревогу. Своим ровным поведением вы создадите атмосферу безопасности, что может успокоить пострадавшего и способствовать быстрому восстановлению;

• обеспечить безопасность пострадавшего — положите его на бок, чтобы избежать задыхания, подготовьте мягкую подушку или одежду под голову, чтобы предотвратить травмы;

• не трогать его рот и ничего туда не вставлять, не пытаться удерживать его язык — пострадавший не может задохнуться языком;

• не вливать в рот никакой жидкости и не давать человеку каких-либо таблеток;

• вызвать бригаду скорой — человеку может понадобиться квалифицированная медицинская помощь, а также психологическая поддержка;

• не забывать о себе — помощь пострадавшему требует физической и эмоциональной выносливости. После окончания приступа у человека обратите внимание на свое состояние и постарайтесь ослабить стресс посредством дыхательных упражнений или медитации.

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