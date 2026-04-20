Как подготовиться донору к сдаче крови

Стать донором крови и поучаствовать в спасении чьей-то жизни может каждый здоровый человек старше 18 лет, главное — правильно подготовится к процедуре донации.

За двое суток до сдачи крови нужно исключить из рациона жирную и острую пищу — растительные и животные масла, сало, молочные и копченые продукты, мороженое, яйца, селедку, орехи, семечки, а также алкоголь. Накануне процедуры только легкий ужин, а для завтрака подойдут отварные овощи, булочка или печенье с вареньем, чай, кофе.

За два часа до и после сдачи крови необходимо воздержаться от курения. И очень важно хорошо выспаться. Если же ночь случится бессонной, донацию стоит перенести.

Прежде чем допустить вас к донации, специалисты определят вашу группу крови и резус-фактор, уровень гемоглобина, вас осмотрит трансфузиолог, вам измерят температуру тела, давление, рост и вес.





Стандартной, так называемой физиологической дозой крови, которую берут у донора без вреда для его здоровья, считается 450 миллилитров. Между донациями важно соблюдать интервалы в два месяца. Мужчинам допустимо сдавать кровь до пяти раз в год, женщинам — не более четырех.

После процедуры надо плотно поесть, в первые 48 часов от донации вообще нужно тщательнее следить за качеством питания и обеспечивать организм водой в достаточном объеме. Категорически запрещено пить алкоголь — он может спровоцировать неблагоприятную сосудистую реакцию. После донации нельзя садиться за руль и заниматься трудом, требующим повышенной осторожности и точности, например работать в условиях высоты. От физических нагрузок тоже рекомендуется временно воздержаться.

Важно! Через четыре месяца после сдачи крови донор проходит повторную проверку, которая должна подтвердить его здоровье, — только тогда все компоненты крови могут быть использованы для оказания помощи нуждающимся пациентам.

