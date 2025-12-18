Как подготовить организм за месяц до купания в проруби

Закаливающие процедуры важно начинать заранее

Если у вас нет противопоказаний к погружению в холодную воду, готовиться к зимнему купанию лучше заблаговременно: рекомендуется уделить этому три месяца или минимум 30 дней, чтобы приучить тело к низким температурам.

Первые две недели уйдут на адаптацию организма. Начать стоит с ежедневных прогулок или легких пробежек на свежем воздухе. Полезно практиковать контрастный душ, чередуя теплую воду в 35—40°С с прохладной в 20—25°С. Под струей прохладной воды сперва можно проводить не более 15 секунд, увеличивая это время каждые несколько дней. Также можно опускать ноги в таз с прохладной водой на 1—2 минуты и приучать себя находиться по несколько минут в прохладном помещении, хорошо проветривая комнаты дома, но не устраивая сквозняка.

«С третьей недели в практике остается контрастный душ и добавляются обтирания полотенцем, смоченным в холодной воде, а еще можно на 10 секунд погружаться в ванну с прохладной (не холодной) водой», — говорят терапевты.

В дни четвертой недели организм уже должен спокойно выдерживать душ с температурой воды в 10—15°С.

Если в период закаливания вы заметите ухудшение самочувствия или заразитесь ОРВИ, придется прекратить все холодовые процедуры до полного выздоровления.

Напомним, закаливание, а тем более купание в проруби должно быть одобрено лечащим врачом. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, эндокринными и кожными патологиями, болезнями мочеполовой сферы, лор-органов и дыхательных путей, а также онкопациентам запрещены подобные воздействия низких температур на организм.

У тех, кто смог пройти подготовку закаливанием и получил разрешение доктора на купание в проруби, погружение должно проходить только в присутствии опытных инструкторов и спасателей в специально оборудованной купели.

