Частые ошибки во время завтрака

Небрежность в этом вопросе не идет на пользу организму

Полноценный завтрак обеспечивает надлежащую поддержку физической и психической деятельности организма, что доказано многочисленными исследованиями. Однако не все осознают важность первого приема пищи для здоровья. Какие ошибки людям свойственно чаще всего совершать во время завтрака?

Ошибки завтрака:

• Перекусывать на бегу. Если вы не находите времени, чтобы приготовить нормальную пищу, подходящую для начала дня, а только перехватываете что-то по пути на работу, вы подрываете состояние желудочно-кишечного тракта. Последствия бывают не только в виде болей в животе от плохого пережевывания и заглатывания воздуха с едой, но и в виде гастрита от неполезной пищи и других проблем.

• Не есть клетчатку и любить сахар. Клетчатка дает насыщение и энергию, которых должно хватать до обеда, а при ее недоборе у человека появляется тяга к вредным перекусам и снижается тонус. Что касается сахара, то от него скоро снова хочется есть, потому злоупотребление пустыми калориями нежелательно.

• Не получать белок. Еще один ценный компонент, являющийся строительным материалом для организма, — это белок. Поступление белковой пищи в желудок желательно уже в первые часы после пробуждения, что способствует активации работоспособности и обеспечивает полноценное функционирование всего организма.





• Игнорировать жиры. Сбалансированным завтрак становится и при наличии в нем полезных жиров, таких как ореховое масло, авокадо, льняные семена и подобные продукты. На фоне дефицита жиров слабнет иммунитет, случается гормональный дисбаланс, появляются проблемы с кожей.

• Питаться скудно. Завтрак должен быть полезным и сытным, потому при плотном графике стоит накануне продумать, чем вы будете кормить себя утром, чтобы благополучно стартовать в новый день.

• Отказываться от завтрака. Отсутствие завтрака можно сопоставить с отсутствием заботы о своем организме. Если же питаться утром не получается из-за дискомфортных ощущений, возникающих после завтрака, следует проконсультироваться с врачом относительно своего состояния.

