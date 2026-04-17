Как нельзя пить чай

Учитывайте эти нюансы, чтобы не навредить здоровью

Обычно мы говорим про вред излишнего потребления кофе, однако, если нарушать определенные правила относительно питья чая, напиток тоже не окажется полезным для здоровья.

Чайные запреты:

• пить чай натощак вредно для селезенки и желудка;

• обжигающий чай приводит к раздражению слизистой пищевода и желудка, провоцируя язвы и онкологию;

• если заваривать чай очень крепким, кофеин и танин в его составе вызовут бессонницу;

• при долгом заваривании чая напиток лишается вкуса, аромата и цвета, а также в нем увеличивается количество бактерий, особенно если чай долго хранится, например, стоит полдня. Чай нужно пить сразу, пока он свежий;

• при многократном заваривании листьев или пакетиков снижается качество напитка — в первом настое содержится 50% полезных веществ, во втором уже 30%, в третьем — всего 10%;

• устраивать чаепитие перед основным приемом пищи не рекомендуется — это разжижает слюну, делает пищу безвкусной, снижает усвоение протеина;

• нельзя запивать чаем лекарства — танин, который содержится в чае, разрушает вещества препаратов.

