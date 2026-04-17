Обычно мы говорим про вред излишнего потребления кофе, однако, если нарушать определенные правила относительно питья чая, напиток тоже не окажется полезным для здоровья.
Чайные запреты:
• пить чай натощак вредно для селезенки и желудка;
• обжигающий чай приводит к раздражению слизистой пищевода и желудка, провоцируя язвы и онкологию;
• если заваривать чай очень крепким, кофеин и танин в его составе вызовут бессонницу;
• при долгом заваривании чая напиток лишается вкуса, аромата и цвета, а также в нем увеличивается количество бактерий, особенно если чай долго хранится, например, стоит полдня. Чай нужно пить сразу, пока он свежий;
• при многократном заваривании листьев или пакетиков снижается качество напитка — в первом настое содержится 50% полезных веществ, во втором уже 30%, в третьем — всего 10%;
• устраивать чаепитие перед основным приемом пищи не рекомендуется — это разжижает слюну, делает пищу безвкусной, снижает усвоение протеина;
• нельзя запивать чаем лекарства — танин, который содержится в чае, разрушает вещества препаратов.
