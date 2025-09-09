Как не совершать импульсивные покупки на маркетплейсах по ночам

Почему важно иметь список нужных вам вещей

Женщины, особенно те, что страдают тревожностью, депрессией, либо находятся в стрессе, или просто имеют склонность к новым впечатлениям и подсажены на всплески дофамина, более подвержены совершению импульсивных покупок на маркетплейсах в ночное время. Можно ли избавиться от такой привычки, которая создает лишнюю финансовую нагрузку и просто захламляет пространство?

«Чтобы удерживать себя от эмоциональных приобретений, рекомендуется добавлять понравившиеся товары в корзину, а утром смотреть на них свежим взглядом. Возможно, что спустя несколько часов та или иная вещь уже перестанет казаться такой необходимой и желанной», — говорят психологи.

Также полезно составить себе список действительно нужных вещей и при намерении совершить покупку сверяться с ним — присутствует ли данная позиция в перечне?

Еще можно установить в приложении маркетплейса, если площадкой предусмотрены такие меры, лимит потраченных средств и блокировку на покупки в конкретные часы — это точно не даст вам набрать лишнего.

При сильной зависимости от шопинга, с которой не удается справиться самостоятельно, стоит обратиться за помощью к специалисту.

