Чтобы отпуск был приятным и оставил теплые воспоминания о лете, нужно позаботиться о профилактике отравления — это одна из наиболее распространенных неприятностей, омрачающих отдых.
Во избежание отравления:
• держите руки в чистоте, особенно важно соблюдать гигиену перед приемом пищи. Если нет доступа к воде и мылу, а перекусить хочется, используйте антисептик;
• позаботьтесь о тщательном мытье фруктов, овощей, зелени;
• для питья используйте только воду из бутылок или ту, что прошла кипячение;
• во время купания избегайте заглатывания воды, особенно в бассейне;
• лед для коктейлей в баре обычно изготавливают из сырой воды, поэтому от кубиков лучше отказаться;
• если вы проводите отпуск или выходные в походе, где могут кончиться запасы бутилированной воды, обеззараживайте воду специальными таблетками;
• в жаркие дни недопустимо употребление продуктов, не прошедших должной термической обработки (отравиться можно непрожаренными мясом или рыбой, морепродуктами, непастеризованным молоком, сырыми яйцами);
• в первые дни отпуска следуйте своему привычному рациону, новые продукты включайте в питание постепенно и не растягивайте желудок большим количеством пищи из принципа «за все заплачено»;
• налегать на алкоголь из системы «все включено» тоже небезопасно, есть риск, что такие напитки будут низкого качества;
• держите при себе сорбенты и пробиотики. Терапию пробиотиками вообще рекомендуется начать за неделю до отпуска и продолжить на отдыхе — это важно для поддержания кишечной микрофлоры.
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