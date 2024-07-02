Как не отравиться в отпуске

Учтите несколько моментов, и отдых не превратится в больничный

Чтобы отпуск был приятным и оставил теплые воспоминания о лете, нужно позаботиться о профилактике отравления — это одна из наиболее распространенных неприятностей, омрачающих отдых.

Во избежание отравления:

• держите руки в чистоте, особенно важно соблюдать гигиену перед приемом пищи. Если нет доступа к воде и мылу, а перекусить хочется, используйте антисептик;

• позаботьтесь о тщательном мытье фруктов, овощей, зелени;

• для питья используйте только воду из бутылок или ту, что прошла кипячение;

• во время купания избегайте заглатывания воды, особенно в бассейне;

• лед для коктейлей в баре обычно изготавливают из сырой воды, поэтому от кубиков лучше отказаться;

• если вы проводите отпуск или выходные в походе, где могут кончиться запасы бутилированной воды, обеззараживайте воду специальными таблетками;

• в жаркие дни недопустимо употребление продуктов, не прошедших должной термической обработки (отравиться можно непрожаренными мясом или рыбой, морепродуктами, непастеризованным молоком, сырыми яйцами);

• в первые дни отпуска следуйте своему привычному рациону, новые продукты включайте в питание постепенно и не растягивайте желудок большим количеством пищи из принципа «за все заплачено»;

• налегать на алкоголь из системы «все включено» тоже небезопасно, есть риск, что такие напитки будут низкого качества;

• держите при себе сорбенты и пробиотики. Терапию пробиотиками вообще рекомендуется начать за неделю до отпуска и продолжить на отдыхе — это важно для поддержания кишечной микрофлоры.

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