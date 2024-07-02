Что является главным в лечении кишечной инфекции

Важно не допустить обезвоживания

Кишечные инфекции представляют собой целую группу заразных заболеваний, которые первостепенно атакуют пищеварительный тракт. Проявляется кишечная инфекция рвотой, тошнотой, болями в животе, диареей, а также повышением температуры тела, ознобом, потливостью и слабостью.

«Основу лечения составляет выпаивание в достаточном объеме, что важно для предотвращения обезвоживания. В качестве водно-электролитной терапии подходят специальные глюкозо-солевые растворы. Использование же сладких газированных напитков, соков, бульонов, чая, даже обычной воды считается неподходящим», — информируют инфекционисты.

При восстановлении аппетита следует возвращаться к привычному питанию, как взрослым, так и детям. А вот проведение голодных, чайных, сухарных, рисовых и прочих пауз не приветствуется.

Когда состояние ухудшается и выпаивание делается невозможным — этому могут мешать постоянные рвотные позывы либо нежелание в случае с детьми — надо срочно звонить в скорую помощь, чтобы больному ставили капельницу и жидкость в организм поступала внутривенно.