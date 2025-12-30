Как настроить мозг на отдых после работы

Нужно найти свой «переключатель»

Если одни ждут новогодних каникул с нетерпением, другие не могут отпустить контроль за рабочим процессом и с трудом подстраиваются к новому неактивному режиму, где нужно больше расслабляться. Как же переключить себя на отдых?

«По сути, стоит задача изменения своего функционального состояния. Для этой цели могут подойти любые детали, даже совершенные мелочи, которые у вас ассоциируются с весельем и праздничным настроением — то, что послужит для вас своеобразным переключателем. Например, Новый год для кого-то связан с оливье, для кого-то с елкой или мандаринами, для кого-то — с „Иронией судьбы“. Часто такие „переключатели“ связаны с детскими воспоминаниями, ведь в детстве мы более спонтанны, эмоции ярче и легче сменяют друг друга, и все в новинку», — говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава России Елена Иванова.

Эксперты советуют активнее включаться в саму подготовку к празднику, ведь планирование и предвкушение торжества способны доставлять не меньше позитивных эмоций. Приготовления не просто настраивают на нужную эмоциональную волну, но и растягивают радость во времени.

«Между прочим, это необходимый нам навык для профилактики выгорания. Когда планируешь что-то приятное после трудного рабочего периода, так и работается веселей», — отмечает специалист.

Своеобразным переключателем могут стать и коллеги, друзья и близкие, готовые отдыхать и заражающие своим весельем.

