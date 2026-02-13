Как мытье посуды может спровоцировать грыжу

Наклонная поза вредит состоянию позвоночника

Регулярное и длительное пребывание в наклонной позе, например при таких типичных бытовых делах, как мытье посуды, или ручная стирка, или работа в огороде, может спровоцировать серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата, включая возникновение протрузии и грыжи межпозвоночного диска.

«От наклонной позы сжимается передний отдел дисков, что ведет к выдавливанию назад желеобразного ядра. Когда приходится долгое время и часто пребывать в таком положении, случается растягивание волокнистого кольца диска — протрузия и вероятен последующий его разрыв, что и является грыжей», — предупреждают неврологи.

Грыжа часто предполагает хирургическое вмешательство, поскольку грозит серьезными последствиями — от давления на нервные окончания возникает сильная боль и даже немеют конечности, а при сдавлении спинного мозга есть риски частично или полностью потерять подвижность.





Во время мытья посуды, особенно если это является работой человека, часто происходит неверное распределение нагрузки, когда основная масса тела переносится на одну ногу с целью облегчения давления на поясничную область. Это чревато неравномерным рассредоточением напряжения между мышцами, суставами и связками позвоночного столба. Также от длительной неподвижности ног и таза случается застой крови в нижней части тела, ухудшая кровоснабжение тканей позвоночника.

Чтобы защитить свою спину от негативных последствий повседневной бытовой деятельности, рекомендуется устанавливать дома подходящую по высоте раковину, чтобы уменьшить угол наклона корпуса. Важно не забывать самостоятельно контролировать свою осанку и следить за равномерным распределением нагрузки на обе части тела — левую и правую, а еще полезно устраивать перерывы, например, если посуды в раковине скопилось много, допустим, после гостей, мойте ее частями, а не всю разом.

И еще полезно заняться физическими упражнениями, которые помогут укрепить мышцы спины и корпуса, обеспечивающие поддержку позвоночника. Отметим, что новичкам можно заниматься, убедившись сначала в отсутствии противопоказаний и только под контролем инструктора.

