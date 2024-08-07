При каких заболеваниях нельзя заниматься растяжкой

Перед стретчингом нужно проконсультироваться с врачом

Растяжка, или стретчинг, является важной частью физической активности, способствующей улучшению гибкости и снижению риска травм. Однако существуют определенные состояния и заболевания, при которых эти занятия могут быть противопоказаны или требовать особой осторожности.

«При наличии острых болей в мышцах, суставах или связках заниматься растяжкой не рекомендуется. Это может усугубить травму и замедлить процесс восстановления», — говорят медики.

Люди с остеоартритом, ревматоидным артритом или другими заболеваниями суставов должны быть внимательны к своему здоровью. Неправильные или чрезмерные упражнения на растяжку могут вызвать у них воспаление и усиление боли.

При наличии грыжи или протрузии занятия растяжкой дополнительно нагружают позвоночник, что чревато осложнениями и усилением болевого синдрома.

«Серьезные заболевания сердца или сосудов предполагают предварительную консультацию с врачом, поскольку некоторым упражнениям свойственно вызывать чрезмерное напряжение сердечно-сосудистой системы», — отмечают специалисты.

Во время беременности важно избегать интенсивных растяжек, особенно в области живота. Ряд поз небезопасен как для матери, так и для ребенка.

При заболеваниях нервной системы, таких как эпилепсия или рассеянный склероз, следует избегать интенсивных и резких движений, которые запускают обострение симптоматики.