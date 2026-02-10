Как измененная внешность мешает встретить своего человека

Какова ценность знаков-релизеров в устроении судьбы

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш любимый человек, кажущийся вам очень привлекательным и даже красивым, может не вызывать восторга у других людей? Также и вы можете удивляться выбору партнеров своих друзей или знакомых? Почему для одних мы самые красивые и любимые, а для других обычные? В этом немалую роль могут играть знаки-релизеры.

Как раз из-за этих знаков-релизеров «оттюнингованные» барышни, хотя и могут казаться многим привлекательными внешне, часто остаются при этом несчастными и одинокими. Все потому, что они лишили себя этих релизеров и стали обычными — похожими на массу, зависимую от индустрии красоты и навязанных стандартов.





Знаки-релизеры являются генетически заложенными сигналами, по которым природа позволяет находить нам своего человека среди множества лиц и фигур. «Родное» мы узнаем по форме носа, запаху, скелету, тембру голоса и даже походке. Например, женщина может выбирать мужчин с большими руками, потому что точно такие же были у ее отца, а мужчина может отдавать предпочтение брюнеткам с щербинкой, потому что такая щербинка была у его темноволосой мамы. Поэтому иногда пластическая операция или даже банальное увеличение губ может «закрыть» вас от того, кто точно не прошел бы мимо.

