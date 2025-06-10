Почему девушкам не надо худеть перед выпускным

Избавиться от килограммов ради платья — плохая затея

Специалисты, работающие с расстройством пищевого поведения, предостерегают юных девушек, оканчивающих школу, от похудения ради того самого платья на выпускной. Вместо этого школьницам лучше больше внимания уделять экзаменационному процессу, а также учиться любить себя.

«Похудение к определенной дате — это патологическое явление, и для юных неокрепших организмов такие эксперименты часто заканчиваются плохо, вплоть до анорексии или булимии и лечения в психиатрической клинике. Надо понимать, что заложенное в школьные годы пищевое поведение и сложные взаимоотношения со своим телом перейдут и во взрослую жизнь», — говорят психологи-диетологи.

Экстремальное похудение также заставляет страдать от дефицита питательных веществ, что чревато развитием анемии, аменореи, остеопороза, а еще при быстром снижении веса замедляется метаболизм, а это значит, что последующие попытки стать стройнее осложнятся.





К похудению нужно подходить исключительно как к заботе о собственном теле, оно не должно превращаться в гонку, которая станет причиной истощения, как физического, так и психического.

«Стать счастливее через снижение веса и доведение себя до конкретного размера не получится, это ложный путь к успеху. Если в голове есть такие мысли, надо сначала поработать с головой. Жесткие ограничения в еде приведут к срывам, а переедание — к чувству вины и последующему наказанию себя», — отмечают специалисты.

К своему телу надо относиться с любовью. И если возникает желание стать стройнее, идти к этому лучше медленно, но верно, через формирование здоровых привычек — сбалансированное питание и подходящие физические нагрузки. А вот на выпускной платье стоит брать соответствующего нынешней комплекции размера.