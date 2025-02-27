Из‑за чего человек может навсегда лишиться обоняния

Бывает ли обратима аносмия

Аносмия — это медицинский термин, обозначающий чаще полную или частичную потерю обоняния. Люди с аносмией не способны распознавать запахи, что существенно ухудшает качество их жизни. Аносмия бывает временной или постоянной, в зависимости от ее причин и индивидуальных особенностей пациента.

Аносмия может возникать по различным причинам, включая:

• инфекции верхних дыхательных путей — вирусные инфекции, такие как грипп, ринит, синусит, гайморит или COVID-19 могут привести к временной потере обоняния;

• аллергические реакции — аллергены типа пыльцы, пыли или плесени способны вызывать воспаление слизистой оболочки носа, что затрудняет восприятие запахов;

• травмы головы — ушибы или травмы, затрагивающие области мозга, ответственные за обоняние, порой вызывают аносмию;

• неврологические заболевания — некоторые заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, нарушают обонятельные функции;

• полипы и опухоли — образования в носу блокируют обонятельные пути, что приводит к потере способности чувствовать запахи;

• возрастные изменения — с годами у многих людей наблюдается снижение обонятельной функции.





Аносмия случается и в результате наследственных аномалий развития слизистой оболочки и костной основы полости носа, при заболевании щитовидной железы, повреждении носовой полости или обонятельного нерва при операции, при искривлении или переломе носовой перегородки, при инфекционных поражениях головного мозга, эпилепсии, инсульте, при большом стаже курения, от дефицита витаминов и микроэлементов или гормональных нарушений, от воздействия токсических веществ, если человек длительно принимает антибиотики, антидепрессанты, противовоспалительные препараты, сердечные гликозиды, подвергается лучевой или химиотерапии.

«Вероятность восстановления обоняния зависит от причины аносмии. Временная аносмия, вызванная инфекцией или аллергией, часто проходит самостоятельно после устранения основной проблемы. В таких случаях обоняние может вернуться в течение нескольких недель или месяцев», — говорят оториноларингологи.

Если аносмия вызвана более серьезными факторами — травмами или неврологическими заболеваниями, восстановление может быть затруднено.

Помимо аносмии, люди сталкиваются с фантосмией — ощущением запахов, которых не бывает в норме или они отсутствуют в настоящий момент, гипосмией — слабым восприятием запахов, паросмией — искаженным ощущением ароматов.