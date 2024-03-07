Как избежать отслоения сетчатки при близорукости

После лазерной коррекции зрения тоже нужно соблюдать ограничения

Если близорукость прогрессирует, глаз удлиняется, отчего происходит растяжение сетчатки и повышаются риски ее отслоения. Самое страшное при этом последствии — слепота. Поэтому при миопии важно минимум раз в год проверяться у офтальмолога и придерживаться ряда ограничений.

«Женщинам с близорукостью нельзя рожать естественным образом, только при помощи кесарева сечения. Также таким пациентам противопоказано увлечение экстремальными видами спорта», — предупреждают врачи.

Еще вредно совершать резкие наклоны и подолгу смотреть вниз, то есть работа в саду, сбор грибов или ягод в лесу, например, тоже нежелательны при миопии.

Тем, кто делал лазерную коррекцию зрения, также нужно себя беречь. То, что хирурги восстановили зоркость, не означает, что глазное яблоко пришло к нормальной форме. Оно остается вытянутым, и вероятность отслойки сетчатки сохраняется.

Если офтальмологическое обследование выявляет отслоение сетчатки, важно скорее провести операцию — лазерную коагуляцию сетчатки, до и после которой также необходимо придерживаться определенных ограничений: например, не поднимать тяжестей и не заниматься спортом.

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