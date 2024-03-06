Как предупредить развитие синдрома сухого глаза

Старайтесь меньше бесцельно блуждать по интернету

Работа за компьютером и постоянное «зависание» в социальных сетях способны привести к развитию синдрома сухого глаза, потому врачи советуют, чтобы бесполезного пребывания в интернете было меньше — не надо лишний раз подвергать себя воздействию синего излучения.

«Синдром сухого глаза возникает из-за того, что глазные яблоки недостаточно омываются слезной жидкостью. Еще он может появиться в помещении с крайне низкой влажностью — при работе кондиционера летом или отопления зимой, в самолете и так далее. Даже во время езды на велосипеде, иногда при ношении контактных линз, часто просто в силу возраста после 50 лет и еще при аллергических или аутоиммунных заболеваниях, проблемах со щитовидной железой и приеме некоторых препаратов», — объясняет главный врач Городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Синдром приводит к дискомфорту в обоих глазах, это может быть:

• жжение и зуд;

• чувствительность к свету;

• ощущение песка или постороннего предмета в глазах;

• сложности при ношении контактных линз;

• проблемы с вождением в темное время;

• усталость или затуманивание зрения;

• покраснение;

• слезотечение.

Синдром не только сказывается на качестве жизни, но и опасен такими осложнениями, как глазные инфекции или повреждение роговицы, нарушение и даже потеря зрения, поэтому при симптоматике не надо затягивать с визитом к офтальмологу.

Как предотвратить развитие синдрома:

• при длительной работе, требующей зрительной концентрации, пользуйтесь правилом 20/20/20: каждые 20 минут переводите взгляд на 20 секунд вдаль минимум на 6 метров (это 20 футов);

• выполняйте гимнастику для глаз: опустите веки и двигайте глазами вправо-влево и по кругу;

• расположите рабочий монитор ниже уровня глаз — это замедлит испарение влаги с поверхности глазных яблок между морганиями, так как они не будут открыты так же широко, как если расположить монитор выше уровня глаз;

• не направляйте в лицо воздух из вентилятора, кондиционера в автомобиле и т. п., а на прогулках, особенно если движетесь быстро, на велосипеде например, используйте очки — лучше спортивную модель или солнцезащитные со специальными «шторками» от ветра в верхней и боковых частях;

• пользуйтесь увлажнителем воздуха: идеальная влажность в помещении, где приходится находиться долго, — не менее 40%;

• откажитесь от курения, в том числе пассивного, дым может усугубить симптомы сухости глаз;

• используйте капли «искусственные слезы», но только по согласованию с доктором.