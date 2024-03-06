Работа за компьютером и постоянное «зависание» в социальных сетях способны привести к развитию синдрома сухого глаза, потому врачи советуют, чтобы бесполезного пребывания в интернете было меньше — не надо лишний раз подвергать себя воздействию синего излучения.
«Синдром сухого глаза возникает из-за того, что глазные яблоки недостаточно омываются слезной жидкостью. Еще он может появиться в помещении с крайне низкой влажностью — при работе кондиционера летом или отопления зимой, в самолете и так далее. Даже во время езды на велосипеде, иногда при ношении контактных линз, часто просто в силу возраста после 50 лет и еще при аллергических или аутоиммунных заболеваниях, проблемах со щитовидной железой и приеме некоторых препаратов», — объясняет главный врач Городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.
Синдром приводит к дискомфорту в обоих глазах, это может быть:
• жжение и зуд;
• чувствительность к свету;
• ощущение песка или постороннего предмета в глазах;
• сложности при ношении контактных линз;
• проблемы с вождением в темное время;
• усталость или затуманивание зрения;
• покраснение;
• слезотечение.
Синдром не только сказывается на качестве жизни, но и опасен такими осложнениями, как глазные инфекции или повреждение роговицы, нарушение и даже потеря зрения, поэтому при симптоматике не надо затягивать с визитом к офтальмологу.
Как предотвратить развитие синдрома:
• при длительной работе, требующей зрительной концентрации, пользуйтесь правилом 20/20/20: каждые 20 минут переводите взгляд на 20 секунд вдаль минимум на 6 метров (это 20 футов);
• выполняйте гимнастику для глаз: опустите веки и двигайте глазами вправо-влево и по кругу;
• расположите рабочий монитор ниже уровня глаз — это замедлит испарение влаги с поверхности глазных яблок между морганиями, так как они не будут открыты так же широко, как если расположить монитор выше уровня глаз;
• не направляйте в лицо воздух из вентилятора, кондиционера в автомобиле и т. п., а на прогулках, особенно если движетесь быстро, на велосипеде например, используйте очки — лучше спортивную модель или солнцезащитные со специальными «шторками» от ветра в верхней и боковых частях;
• пользуйтесь увлажнителем воздуха: идеальная влажность в помещении, где приходится находиться долго, — не менее 40%;
• откажитесь от курения, в том числе пассивного, дым может усугубить симптомы сухости глаз;
• используйте капли «искусственные слезы», но только по согласованию с доктором.