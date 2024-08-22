Как избавиться от боязни посещения стоматолога

Дентофобия встречается у 40% населения земного шара

Больше трети населения Земли опасается посещения стоматологических кабинетов, по этой причине 56% россиян не ходят на регулярные профилактические осмотры к зубным врачам, при этом мужчины в этом плане вдвое трусливее, чем женщины.

«Страх контактировать со стоматологом именуется дентофобией, и боязнь у людей иногда возникает не от самого процесса лечения, а даже от вида кабинета и оборудования. Причина обычно кроется в эмоциональном потрясении, которое может уходить корнями в детство. Порой подсознание человека реагирует так остро, что соматические нарушения приводят к обмороку», — рассказывают психологи.

Как можно справиться со страхом:

• Посетите стоматолога только с целью консультации, познакомьтесь со специалистом и расскажите о своих опасениях. Если доктор сумеет развеять хотя бы часть ваших сомнений, уже можно записаться на лечение при следующем визите.

• В день лечения не планируйте никакие другие важные дела, способные дополнительно повысить уровень волнения и стресса.

• Просите начать врача с тех процедур, которые не причиняют боли, а при необходимости и отсутствии противопоказаний прибегайте к анестезии.

• Если во время лечения вы начинаете испытывать серьезный дискомфорт, «маякните» об этом доктору.

• В течение 10—14 дней до предполагаемого визита можно принимать успокоительные травы (согласовав дозировку с терапевтом), чтобы минимизировать тревожность.

• Придумайте для себя поощрение — пообещайте себе какой-нибудь подарок за «хорошее поведение» в стоматологии. В конце концов, главной мотивацией должно быть ваше здоровье, тем более что от состояния полости рта зависят и другие аспекты самочувствия.

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