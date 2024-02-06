От воспаления десен может случиться инсульт

Заболевание полости рта несет в себе большую угрозу

Страх посещения стоматолога может обернуться сосудистыми нарушениями, заболеваниями периферических артерий, ишемической болезнью сердца, инфарктом или инсультом. А все потому, что гингивит, пародонтит или другие патологии полости рта приводят к накоплению колоний бактерий в десневых карманах, развитию воспаления и выработке С-реактивного белка, что и чревато формированием перечисленных недугов.

«Уже доказано, что лечение запущенных форм пародонтита не способно восстановить сердечно-сосудистую систему, то есть иногда процессы делаются необратимыми. Также воспаление десен провоцирует скачки уровня цитокинов, в том числе и хемокинов в крови, отвечающих за работу иммунитета», — предупреждают специалисты.

Чтобы всего этого избежать, нужно с момента обнаружения проблемы записываться на стоматологическое лечение, а при отсутствии жалоб проходить профилактический осмотр полости рта ежегодно.