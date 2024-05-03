Как чистоплотность разрушает мозг

Бытовая химия приводит к серьезным болезням

Ученые установили, что чистоплотные хозяйки имеют больше рисков столкнуться с таким заболеванием, как рассеянный склероз.

«Компьютерное моделирование и метод культивирования клеток и органоидов позволил определить воздействие средств бытовой химии на человеческий мозг. Протестировано свыше 1800 разнообразных наименований, используемых при наведении чистоты. Выявлено, что при накоплении их в клетках организма происходит постепенное отравление и разрушение мозга», — сообщается об исследовании.

Бытовой химией может быть спровоцирован и аутизм у ребенка. Также установлена связь чистящих веществ почти с десятком патологий аутоиммунной, неврологической и психической природы.

Нет, мы не советуем отказаться от уборки, просто при использовании моющих средств следует защищать кожу и дыхательную систему.

Иногда можно и вовсе обходиться без промышленных средств. Например, как мыть окна без химии, мы рассказывали здесь.