При аллергии на химию можно мыть окна «бабушкиными» средствами

Для очищения стекол используют даже картошку

Если у вас аллергия на бытовую химию или вы просто хотите использовать такие средства реже, во время весенней генеральной уборки помыть окна можно одним из этих «бабушкиных» способов. Какой из них подходит вам больше — решайте сами.

Вообще, окно прекрасно моется обычной теплой водой. Но если на стеклах имеются серьезные загрязнения, можно прибегнуть:

• к нашатырному спирту — на 2 л воды нужно 2 ст. л. средства;

• мыльному раствору — стружка хозяйственного мыла разводится в теплой воде;

• столовому уксусу — этой жидкостью производят точечное удаление грязных пятен;

• меловому раствору — порошковый строительный мел разводят в воде в соотношении 1:3;

• марганцовке — этому раствору удается быстро справляться с загрязнениями, понадобится 10—15 кристалликов на 1 л воды;

• глицерину — обработка им уже мытых и сухих стекол позволит окнам дольше оставаться чистыми.

Любое из выбранных средств сначала наносится на тряпку, а после ею моется окно. Чистые стекла следует протирать тряпкой льняной или из микрофибры.

Некоторые хозяйки используют для очищения окон картошку. Плод разрезается пополам, и этими частями протираются стекла. Когда картофельный сок подсохнет, окна надо протереть сухой тряпкой.

Заметили наличие старых пятен на пластиковой оконной раме? Доверьте их удаление меламиновой губке.