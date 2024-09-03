Как анализ крови предсказывает женщинам инфаркт или инсульт

Проверять показатели нужно ежегодно

Если вы редко бываете в больницах, можно порадоваться хорошему здоровью. Однако многие патологии поначалу протекают бессимптомно, потому каждый год нужно посещать врача с профилактической целью. Так, медики определили, что при помощи простого анализа крови получается уберечь женщин от сердечно-сосудистого заболевания.

«Выявить вероятность катастрофы возможно по высокочувствительному С-реактивному белку, липопротеинам и липопротеинам низкой плотности — тому самому „плохому“ холестерину», — предупреждают специалисты.

Когда все эти показатели завышены, у женщин риски столкнуться с инсультом увеличены в полтора раза, а с ишемической болезнью — в три.

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