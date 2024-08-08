Может ли случиться разрыв сердца от испуга

Что подводит миокард к такому состоянию

Вы точно хоть раз в жизни слышали фразу: «У меня чуть сердце не разорвалось!», а может, и сами так говорили, когда были чем-то напуганы или серьезно переживали. Врачам хорошо известно, что разрыв сердца вовсе не метафора, он действительно случается, хотя и не связан с чувством страха.

«Разрыв сердца — это нарушение целостности сердечной стенки после острого инфаркта и других кардиологических проблем. Это очень опасное осложнение характеризуется максимальной летальностью. Происходит массивное кровотечение и нарушение кровообращения, в результате чего человек чаще всего погибает в течение нескольких минут. Многие люди ошибочно считают, что разрыв сердца может произойти из-за сильного испуга или другого эмоционального потрясения, но это не так», — говорит кардиолог Клиники ЮУГМУ Минздрава России Наталья Литвинова.

Предпосылкой к развитию такого жизнеугрожающего состояния становятся сердечно-сосудистые заболевания, вызывающие истощение стенок миокарда. Поэтому важно вовремя проходить профилактические осмотры и не заниматься самолечением.

Наличие какой-либо кардиопатологии предполагает строгое соблюдение врачебных назначений и регулярное проведение диагностики для контроля за состоянием сердечной мышцы.

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