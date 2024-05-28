Шизофрения может дремать в человеке долгое время

Выявить патологию помогает серьезное событие

Предрасположенность к тяжелому психическому заболеванию — шизофрении поселяется в человеке с рождения. Патология не берется из ниоткуда, она долгое время может дремать в организме, а после неожиданно о себе заявить.

«Шизофрении свойственно спящее состояние до тех пор, пока не случится фактора, провоцирующего острый приступ болезни. Таким триггером может стать сильный стресс или вирусная инфекция. Обычно люди, которые сталкиваются с проявлением ярких шизофренических симптомов вследствие какого-то события, ранее уже выделяются некоторой странностью. Большой риск пострадать от шизофрении у тех, чьи кровные родственники имели такую патологию», — информируют врачи.

Шизофрения бывает постоянная и тяжелая, может иметь легкую форму или приступообразный характер. Чаще болезнь атакует мужчин.

Диагностировать шизофрению без появления острого приступа почти нереально. Для определения болезни человек должен пережить галлюцинации, паранойю. Если шизофрения протекает мягко, то ее признаками станет ограждение себя от социального взаимодействия — ближайшего круга контактов тоже, отсутствующая эмпатия, эмоциональная холодность и безучастность даже в отношении с родными людьми.