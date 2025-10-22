Интеллектуальные люди более склонны к уединению

Тяга к тусовкам чаще отмечается при низком IQ

Чем более интеллектуально развитым является человек, тем гораздо приятным для него будет уединение, нежели социальная стимуляция. Причина в том, что мозгу с высоким IQ присущи быстрые перегрузки на фоне обостренной чувствительности на шумы, мимику, напряжение, свет. Из-за чего, например, вечеринка, где предполагается нахождение в толпе, станет для такого мозга не отдыхом, а настоящей сенсорной атакой.

«Интеллектуал сильнее заинтересован внутренним диалогом, чем внешними шумами. Таким людям не нужно общение ради общения, им необходимы смыслы, в противном случае они сталкиваются с деградацией. При этом людей с высоким интеллектом нельзя относить к асоциальным, просто им дискомфортно, если среда пребывания не отличается глубиной. И чем умнее человек, тем ему сложнее демонстрировать показное веселье в компании», — информируют нейропсихологи.





Ученые установили, что интеллектуалы имеют менее развитую зону удовольствия от социальных взаимодействий. И считать это «травмой» или «зажатостью» будет ошибкой. Подобное является нейрофизиологической настройкой — область, которая у других требует вечеринок, шума, компании, здесь нуждается в тишине, одиночестве и сосредоточении.

Людям с высоким интеллектом характерно держать фокус на процессах, протекающих внутри, и, чтобы в чем-то лучше разбираться, им не нужно с кем-то «делиться» или «проговаривать» свои ощущения, им не требуется вентиляция эмоций, они отличаются системностью. Потому толпа приводит к сбоям их сигналов, и чем большее количество людей окружает такого человека, тем дальше он становится от себя, что противоестественно для его нейронной природы.

На степень потребности в социуме влияет плотность дофаминовых рецепторов в передней коре головного мозга. У интеллектуалов эта плотность снижена, потому насыщение от общения наступает довольно скоро. Те же, у кого IQ невысок, наделены этими рецепторами в большей степени, такому мозгу с трудом дается уединение, он стремится к внешним стимулам и контактам.

