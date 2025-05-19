Кровь — основной фактор передачи гепатита C

Всемирный день борьбы с болезнью проходит 19 мая

Гепатит C — вирусное заболевание, которое поражает печень и может привести к серьезным осложнениям, включая цирроз и рак печени. Заражение возможно через поврежденную кожу и слизистые, но наиболее опасным фактором передачи является кровь.

Основной путь передачи — это контакт с зараженной кровью. Это может произойти при использовании общих инструментов (типично для людей, употребляющих наркотики) или переливании крови. Иногда заражения случаются в кабинете стоматолога или тату-мастера — при условии плохой стерилизации инструментов. Небольшой риск передачи вируса существует от матери к ребенку во время родов, а вот кормление младенца грудью может считаться безопасным, но только при отсутствии у зараженной матери трещин на сосках. Возможно заражение через контакт с открытыми ранами, при использовании чужих личных предметов гигиены, например бритвы, зубной щетки, или в условиях, где соблюдаются низкие стандарты гигиены. Что касается полового контакта, если он защищен, то заражение маловероятно.

Гепатит C называют «тихим убийцей», часто не проявляющим себя на начальных стадиях заболевания. С появлением же симптомов восстановить функцию печени обычно уже невозможно, поэтому важно знать пути заражения и защитить себя от этого вируса.

Важно! Проверить свое здоровье просто — нужно сдать анализ крови.