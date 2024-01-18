Импортное яйцо может отличаться рыбным вкусом

В чем причина такой особенности продукта

Если вы покупаете импортные яйца, а после приготовления замечаете наличие рыбного привкуса, не переживайте — дело не в плохом качестве продукта, а в особенности питания несушек.

Такое вполне возможно у турецких яиц: если куриные корма содержали примеси вторичного рыбного сырья, то вкус импортного продукта россиянину может показаться непривычным.

В связи с этим не стоит опасаться, что привозное яйцо менее полезно. Любые яйца птицы идентичны по составу, в который входят белок, ценные жирные кислоты, витамины и микроэлементы, отличается лишь их количество в каждом яйце, что связано с размером.

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